Cinéma Le Molière imaginaire Saint-Affrique, vendredi 8 mars 2024.

Le 17 février 1673, Molière et sa troupe se produisent sur la scène du théâtre du Palais-Royal à Paris.

Le célèbre dramaturge ne sait pas qu’il joue Le Malade imaginaire pour la dernière fois. En effet, alors qu’il est en pleine représentation, il commence à cracher du sang. Cependant, il décide de continuer à jouer et laisse pénétrer dans l’espace du théâtre les événements et fantômes qui ont fait sa vie, transfigurant sa mort en un ultime éclat de rire.

De Olivier Py

Par Olivier Py, Bertrand de Roffignac

Avec Laurent Lafitte, Stacy Martin, Bertrand de Roffignac .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-08

Boulevard Carnot

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

