Depuis 2000, Le Mois du doc est le rendez-vous incontournable au mois de novembre pour découvrir des films documentaires et échanger des idées sur le monde. Cette année, l’Institut suédois présente deux films sur Kiruna, ville minière du nord de la Suède qui, menacée d’effondrement, doit aujourd’hui être déplacée. Le thème de cette année : Vacillements. Pour l’occasion, nous projetons un court-métrage et un long-métrage : Ovan Gruvan (Au-dessus de la mine) et Boom Town. Chacun traite du déplacement de la ville de Kiruna, située au-delà du cercle polaire et menacée d’effondrement en raison de l’activité minière. De quoi engendrer quelques vacillements. La soirée se poursuivra par une discussion avec les réalisateurs et réalisatrice des deux films. Informations pratiques Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Plus d’informations rendez-vous sur le site de l’Institut suédois et celui du Mois du Doc. Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris Contact : https://paris.si.se/agenda/cinema-le-mois-du-doc/ https://www.facebook.com/Institutsuedois https://www.facebook.com/Institutsuedois https://paris.si.se/agenda/cinema-le-mois-du-doc/

