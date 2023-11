UN CINÉ ET AU DODO : Katak, le brave béluga Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Samedi 9 décembre – 18h15

« Un ciné et au dodo », c’est le nouveau rendez-vous du méliès, imaginé pour les plus petits. Les enfants viennent assister à un film en pyjama et/ou avec leurs doudous. Après la séance, il sera l’heure d’aller se coucher ! Katak, le brave béluga

film d’animation canadien de Christine Dallaire-Dupont et Nicolas Lemay (2023)

durée 1h22 – couleur – Dès 5 ans Katak est un jeune béluga vivant paisiblement dans les eaux du fleuve Saint-Laurent au Canada. Moqué par ses camarades à qui il ne ressemble pas, il cherche le réconfort auprès de sa mère qu’il ne quitte pas. Pourtant, lorsqu’il apprend que sa grand-mère mourante voudrait revoir son amour de jeunesse, il part en cachette à sa recherche tout au nord, vers la Grande Banquise. Au long de ses aventures, il rencontre une jeune orque qui s’avère être la fille d’un prédateur terrifiant… Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lemelies.fr/film/katak-le-brave-beluga/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320438074 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

