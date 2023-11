Séance Débat au soutien de l’Ukraine Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq, 3 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Séance Débat au soutien de l’Ukraine Dimanche 3 décembre, 20h45 Cinéma Le Méliès Entrée libre, tarifs habituels du Méliès (tarif plein, 6€…)

Venez soutenir l’Ukraine, ce dimanche 3 décembre, à 20H45

au cinéma le Méliès rue Traversière à Villeneuve d’Ascq

PIERRE, FEUILLE, PISTOLET de Maciek Hamela

Un van polonais sillonne les routes d’Ukraine. A son bord, Maciek Hamela évacue des habitants qui fuient leur pays depuis l’invasion russe.

Le véhicule devient alors un refuge éphémère, une zone de confiance et de confidences pour des gens qui laissent tout derrière eux et n’ont plus qu’un seul objectif : retrouver une possibilité

de vie pour eux et leurs enfants.

Dans ce film, je suis réalisateur mais également chauffeur, organisateur, bénévole, interprète, confident.

J’aborde l’histoire sans commentaires, ni analyse. Pour les passagers, je suis celui qui s’occupe de leur évacuation, et c’est d’abord cette place que j’occupe dans le film.

Ma mission consiste à retrouver les personnes ayant besoin d’être évacuées et à leur assurer un hébergement et des soins adaptés, ce qui m’amène à être constamment dans l’action et la recherche de solutions.

ÉCOUTE LES COEURS QUI se BATTENT ! de Philippe Mairet

Cinq mamans ont accepté de se confier à moi, témoignant de leurs bouleversants voyages entre chez elles et chez nous. Elles partent pour sauver leurs enfants !

Voici les témoignages de ces mamans et de deux de leurs filles, jeunes femmes encore mineures à ce moment-là, qui nous raconte leurs vies depuis l’invasion russe, jusqu’à leur installation à Lille, dans des familles d’accueil, puis dans des logements indépendants, avec Ukraine en Nord.

Et puis la vie ! En France…

« Quand les premières informations nous sont parvenues d’Ukraine, au sujet de l’invasion russe, j’ai ressenti le besoin, viscéral, comme beaucoup d’entre-nous, de faire quelque chose ! Mais quoi ? Comment ?

Une recherche internet plus tard et je tombe sur Lille Aide l’Ukraine, qui organise des convois entre la France et la Pologne ! C’est décidé, je pars avec eux !

Quatorze convois, plusieurs tonnes de vivres, collectées par le Portail de l’Ukraine, acheminées jusqu’en Pologne, puis envoyées en Ukraine, et près de trois cent personnes qui nous ont fait confiance, ramenées en sécurité, en France.

Le temps pour elles de reprendre un peu confiance en la vie ! »

Voici ce dont nous parlerons lors de cette soirée, qui commencera avec la projection du film de Maciek, puis nous pourrons échanger autour de ces images, qui doivent nous rappeler que cette guerre est toujours en cours ! La population souffre et a toujours besoin de nous.

Les parcours de Maciek et de Philippe ont beaucoup de similitudes, même si les conditions sont différentes. Et le livre de Philippe est un document pour la mémoire, lui-aussi ! Nous parlons des gens, et c’est ce qui nous pousse à faire ce que nous pouvons pour être à leurs côtés.

Cette soirée, sous le signe de la solidarité, de l’entre-aide, nous permet de mettre un gros coup de projecteur, nécessaire, sur l’Ukraine.

Nous terminerons la soirée autour d’un verre, en toute convivialité !

Ensemble nous sommes fort !

Слава Україні!

Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d'Ascq

