Blind Runner d’Amir Reza Koohestani Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq, 25 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Rendez-vous à 18h15 devant le cinéma Le méliès : on vous emmène en bus voir le spectacle Blind Runner à la Condition Publique de Roubaix.

Dans cette pièce, mise en scène par l’auteur iranien Amir Reza Koohestani, un homme et une femme originaires d’Iran, marathoniens tous les deux, s’entraînent pour franchir le tunnel sous la Manche, dans l’espoir d’une vie meilleure. Trente-huit kilomètres de trajet à parcourir en moins de cinq heures et trente-deux minutes, avant que ne déboule le premier train du matin lancé à 200 km/heure. Un récit haletant et essentiel, pour lutter contre l’oppression.

Infos pratiques

BUS au départ du Cinéma Le méliès, Villeneuve d’Ascq à 18h15

Tarifs : 6 à 15€, bus gratuit sur réservation au 03 20 61 96 96

Cinéma Le Méliès Centre commercial du Triolo rue Traversière 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:00:00+01:00

