Villeneuve-d'Ascq Projection du documentaire « En quête des nouveaux herboristes » Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq, 25 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Projection du documentaire « En quête des nouveaux herboristes » Samedi 25 novembre, 17h00 Cinéma Le Méliès Gratuit, sur inscription Samedi 25 novembre 2023 à 17h, le documentaire de Daniel Schlosser s’intéresse aux nouveaux paysans qui tentent de réhabiliter le métier d’herboriste, dont le diplôme supprimé en 1941 n’a jamais été rétabli.

Rencontre avec une pharmacienne phytothérapeute de l’École des plantes de Bailleul après la projection. Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 61 73 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

