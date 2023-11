Cet évènement est passé La Pat’Patrouille débarque au cinéma Le méliès Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq La Pat’Patrouille débarque au cinéma Le méliès Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq, 22 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. La Pat’Patrouille débarque au cinéma Le méliès Mercredi 22 novembre, 13h30 Cinéma Le Méliès A partir de 3,20€ Diffusion de « La Super Patrouille, le film » le mercredi 22 novembre à 14h30 au cinéma Le Méliès !

Juste avant, la Pat’Patrouille sera présente au cinéma Le Méliès dès 13h30 pour accueillir et maquiller les enfants.

Tarifs : de 3,20 à 5€ Cinéma Le Méliès Centre commercial du Triolo rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T13:30:00+01:00 – 2023-11-22T16:00:00+01:00

2023-11-22T13:30:00+01:00 – 2023-11-22T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Cinéma Le Méliès Adresse Centre commercial du Triolo rue Traversière 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.616586;3.141212

Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/