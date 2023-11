Ciné-débat : alimentation, pourquoi choisir la bio ? Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Ciné-débat : alimentation, pourquoi choisir la bio ? Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq, 21 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Ciné-débat : alimentation, pourquoi choisir la bio ? Mardi 21 novembre, 20h00 Cinéma Le Méliès Gratuit sur inscription Pourquoi les producteurs font le choix de la bio ? Quel sont les impacts de votre consommation ? Comment faire pour consommer bio et local ? Comment agir pour développer la bio… Venez en échanger avec ceux qui font la bio en Hauts-de-France.

Au programme :

=>20h Diffusion du film documentaire : Les agités du bocage dans le cadre du Festival Alimenterre. Dans l’Avesnois, bastion de l’agriculture bio, une des derniers bocages du Nord résiste face à la culture intensive de pommes de terre.

=> Diffusion de la webiosérie : Choisir la bio des Hauts de France. 7 témoignages pour aborder les enjeuxde l’agriculture biologique.

=>21h30- Rencontre-débat | Alimentation : pourquoi choisir la bio? Soirée proposée par A PRO BIO et Bio en Hauts-de-France. Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bio-en-hauts-de-france/evenements/cine-debat-alimentation-pourquoi-choisir-la-bio »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T23:00:00+01:00

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T23:00:00+01:00 agriculture biologique bio A PRO BIO Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Cinéma Le Méliès Adresse Rue Traversière 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.61681;3.141221

Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/