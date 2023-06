Apéro Ciné au Cinéma Le méliès Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq, 23 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Apéro ciné au Méliès ! Venez découvrir le nouveau programme du cinéma Le méliès du mois de Juillet / Aout le vendredi 23 Juin à 19h30 ! Suivi du film « L’ile Rouge » de Robin Campillo.

Vous pourrez ensuite profiter du petit apéro préparé spécialement pour vous puis enfin à 20h30 le film « L’ile Rouge » de Robin Campillo (2023).

« Début des années 70, sur une base de l’armée française à Madagascar, les militaires et leurs familles vivent les dernières illusions du colonialisme. »

La soirée à 3 € pour tout le monde !

À très vite au méliès !

2023-06-23T19:30:00+02:00 – 2023-06-23T22:30:00+02:00

