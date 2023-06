Soirée spéciale ! Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq, 20 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Soirée spéciale ! Mardi 20 juin, 20h00 Cinéma Le Méliès Tarif plein : 6€, Tarif réduit : 5€, Tarif adhérent : 4€

Soirée spéciale !

Retrouvez le Mardi 20 Juin à 20h00 une rencontre débat autour du film Le Panthéon de la Joie en présence du réalisateur Jean Odoutan. Rencontre animée par Jacques Lemière.

« Bénin, Ouidah, le quartier du Panthéon de la Joie. Âgés de 12 à 14 ans, ils sont : vidomègon (enfant placé), enfant fantôme (sans existence légale) ou orphelin, et rêvent : ils seront riches et célèbres à Paris… Alors ils chantent, dansent, demandent l’aumône et sourient à la vie. »

Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 43 80 74 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lemelies.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lemelies.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T20:00:00+02:00 – 2023-06-20T22:30:00+02:00

2023-06-20T20:00:00+02:00 – 2023-06-20T22:30:00+02:00

Cinéma Le méliès

Le méliès