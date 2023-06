Ciné-débat : Douce France Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Ciné-débat : Douce France Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq, 17 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Ciné-débat : Douce France Samedi 17 juin, 17h00 Cinéma Le Méliès Samedi 17 juin 2023, la médiathèque vous propose la projection à 17h au Méliès de Douce France, de Geoffrey Couanon. Trois lycéens de banlieue parisienne enquêtent sur un projet de parc de loisirs menaçant des terres agricoles, puis échange avec l’association Terre de liens Hauts-de-France. Gratuit. Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

