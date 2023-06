Carte Blanche de la Médiathèque ! Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq, 17 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Carte Blanche de la Médiathèque ! Samedi 17 juin, 17h00 Cinéma Le Méliès Tarif plein : 6€, Tarif réduit : 5€, Tarif adhérent : 4€

Retrouvez le samedi 17 juin à 17h00 la carte blanche de la médiathèque de Villeneuve d’Ascq qui vous propose une rencontre avec Terre de liens autour du film Douce France de Goeffrey Couanon.

« Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !. »

Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T17:00:00+02:00 – 2023-06-17T19:30:00+02:00

