Villeneuve-d'Ascq Projection La voix des Anciennes Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq, 16 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Projection La voix des Anciennes Vendredi 16 juin, 17h00 Cinéma Le Méliès Entrée libre Vendredi 16 juin 2023, à 17h, découvrez en avant première les films réalisés par les jeunes de la maison des Genêts au cinéma Le Méliès.

La Maison des Genêts a initié en 2021 un projet, intitulé « La voix des Anciennes », dans le cadre des Contrats de ville financés par l’État, la Mel et la Ville de Villeneuve d’Ascq. Cette action retrace l’histoire de personnages qui ont marqué l’histoire du proche et du Moyen-Orient. La vingtaine de jeunes de 13 à 16 ans à la genèse du projet est issue du quartier prioritaire Résidence. L’objectif : faire écho chez les jeunes et leur montrer qu’eux aussi peuvent, à force de volonté, marquer l’Histoire. Avec des médiateurs culturels de l’Institut du monde arabe de Tourcoing, ils ont sélectionné des femmes porteuses de mémoire, mené des recherches, puis dressé leur portrait. Deux courts-métrages ont ensuite été réalisés, avec l’appui technique de l’OMJC et de l’association SiT Vidéo. L’un retrace l’histoire de Djamila Boupacha, « Le songe », l’autre

évoque la vie de Fatima Haddad, « Baya ». Les deux sont à découvrir vendredi 16 juin 2023 à partir de 17h au Méliès, en présence des jeunes ayant participé au projet. L’événement sera suivi d’une collation offerte par la Maison de quartier des Genêts. Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

