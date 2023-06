La Commission Ciné-Jeunes Présente… Last Dance ! Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq, 14 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

La Commission Ciné-Jeunes Présente… Last Dance ! 14 – 20 juin Cinéma Le Méliès Tarif plein : 6€, Tarif réduit : 5€, Tarif adhérent : 4€

Pour le film de Juin nous vous proposons Last Dance de Coline Abert (2022). À la Nouvelle Orléans, tout le monde connaît Vince, alias Lady Vinsantos, une Drag Queen emblématique qui y a fondé sa propre école. Pour Vince, le Drag est à la fois un art qu’on perfectionne au quotidien et un acte politique qui fait bouger les représentations. Seulement, après 30 ans de carrière, Vince est las de ce personnage qui a pris le contrôle de sa vie. Il décide donc de dire adieu à Lady Vinsantos, non sans avoir réalisé son plus grand rêve : un dernier show à Paris.

Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 43 80 74 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lemelies.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lemelieslillemetropole/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lemelies.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T16:15:00+02:00 – 2023-06-14T18:00:00+02:00

2023-06-20T18:00:00+02:00 – 2023-06-20T19:45:00+02:00

Cinéma CCJ

Le méliès