L’apéro Ciné et La Commission Ciné-Jeunes Présente… Beau Is Afraid

Pour ce mois de Juin la commission Ciné Jeunes s’associe avec l’évènement de l’apéro ciné retour de cannes pour vous présenter un nouveau coup de cœur ! Beau Is Afraid de Ari Aster (2023) !

Le Vendredi 02 Juin à 19h30 venez découvrir notre nouvel Apéro Ciné retour de cannes !

Antoine vous présenteras sont retour du Festival de Cannes 2023 ! Vous pourrez ensuite profiter du petit apéro préparé spécialement pour vous avec une dégustation de la Bière artisanale spéciale méliès puis enfin à 20h30 le film « Beau Is Afraid » de Ari Aster. (2023).

Deux autres séances du film seront proposé le :

– Lundi 05 Juin à 17h00

– Mardi 06 Juin à 20h30

« Beau Wassermann, un homme paranoïaque et perturbé, se lance dans une épopée pleine d’évènements surnaturels pour retrouver sa mère. Lors de l’odyssée, l’univers semble se liguer contre lui, c’est ainsi que la vie de Beau est remise en question grâce à des années de souvenirs qui émergent devant ses yeux. »

À très vite au méliès !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T19:30:00+02:00 – 2023-06-02T23:30:00+02:00

2023-06-06T20:30:00+02:00 – 2023-06-06T23:30:00+02:00

