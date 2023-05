Petit Méliès… à vol d’oiseaux Cinéma Le Méliès, 31 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Petit Méliès… à vol d’oiseaux 31 mai – 4 juin Cinéma Le Méliès Tarif plein : 6€, Tarif réduit : 5€, Tarif adhérent : 4€, Tarif enfants : 3.20€

Petit Méliès…

Découvrez la semaine du 31 Mai au 06 Juin au cinéma Le méliès le nouveau film du Petit Méliès, à vol d’oiseaux !

Séances :

– Mercredi 31 Mai à 14h30 Rencontre avec la LPO à l’issue de la séance.

– Samedi 03 Juin à 14h30

– Dimanche 04 Juin à 14h30

« À Vol d’oiseaux rassemble trois courts métrages d’animation délicats, sensibles. Un pur moment de bonheur, aérien, à la fin duquel on se sent pousser des ailes ! Un programme comme une parenthèse de douceur, où les adultes retrouvent leur âme d’enfant, les plus jeunes grandissent dans l’espoir d’une vie bienveillante, où chacun est incité à sortir de sa coquille pour voler de ses propres ailes. «

À très vite au méliès !

