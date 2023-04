Soirée Ciné-jeunes « Still Loving You… » Cinéma Le Méliès, 13 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Soirée Ciné-jeunes « Still Loving You… » Samedi 13 mai, 19h00 Cinéma Le Méliès 5 € les deux films ou 4 € pour un.

Le samedi 13 Mai la Commission Ciné Jeunes de l’OMJC vous propose un nouveau rendez-vous à partir de 19h00 ! Au cinéma Le Méliès de Villeneuve-d’Ascq (métro Triolo ligne 2). !

À 19h00 (re)découvrez le film In The Mood For Love, de Wong Kar-Wai 2000

« 20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique ultime, dans une copie restaurée 4K exceptionnelle… Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et développent eux aussi une liaison… »

À 21h00 (re)découvrez le film de Millenium Mambo, de Hou Hsiao-Hisen 2001

« Vicky travaille le soir dans une boîte de nuit alors que son copain Hao-hao est au chômage. Ce dernier est très jaloux et la surveille étroitement. Elle ne le supporte plus et va se réfugier chez son ami Jack, demi-mafieux zen. »

Le méliès ne fait pas de réservations individuelles mais de la pré vente. Si vous souhaitez pré-acheter vos places, vous pouvez vous présenter à l’accueil du cinéma aux heures d’ouverture. Possiblité d’acheter les places sur le Pass’culture.

Un petit apéro sera proposé entre les deux films

Soirée programmé et présentée par la Commission Ciné Jeune

5 € les deux films ou 4 € pour un.

À très vite au méliès !

Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

