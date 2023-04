Apéro Ciné au Cinéma Le méliès Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Apéro Ciné au Cinéma Le méliès Vendredi 12 mai, 19h30 Cinéma Le Méliès 3 € la soirée

Antoine & Chan vous présenterons le nouveau programme, du mois de Juin et Juillet ! Vous pourrez ensuite profiter du petit apéro préparé spécialement pour vous avec une dégustation de la Bière artisanale spéciale méliès puis enfin à 20h30 le film « Les Ames sœurs » de André Téchiné. (2023). « David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, est grièvement blessé dans une explosion. Rapatrié en France, il souffre d’amnésie et commence une longue convalescence sous le regard dévoué de sa sœur Jeanne. Dans la maison familiale des Pyrénées, entre montagnes et lacs, Jeanne tente de raviver sa mémoire, mais David ne parait pas soucieux de se réconcilier avec celui qu’il était. » La soirée à 3 € pour tout le monde ! À très vite au méliès ! Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 43 80 74 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lemelies.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lemelies.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lemelieslillemetropole/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

