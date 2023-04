Méliès Anime… Focus Bill Plymton ! Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Méliès Anime… Focus Bill Plymton ! Cinéma Le Méliès, 11 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Méliès Anime… Focus Bill Plymton ! 11 – 16 mai Cinéma Le Méliès Tarif plein : 6€, Tarif réduit : 5€, Tarif adhérent : 4€ Méliès Anime… Focus Bill Plymton ! Découvrez la semaine du 10 au 16 Mai au cinéma Le méliès le Focus du méliès anime autour de deux films de Bill Plymton !

– L’impitoyable Lune de Miel !

Séances :

*Jeudi 11 Mai à 20h30

*Samedi 13 Mai à 16h00

*Dimanche 14 Mai à 14h30

*Lundi 15 Mai à 17h00

« L’histoire désopilante et décapante de deux jeunes mariés, Grant et Kerry Boyer, dont le mariage est mis à mal par la chute, sur le toit de leur maison, d’un couple d’oiseaux en train de s’accoupler. » – Les Mutants de l’espace. Séances :

*Samedi 13 Mai à 17h30

*Lundi 15 Mai à 18h30

*Mardi 16 Mai à 20h45

« L'astronaute Earl Jensen va s'envoler pour une mission dans l'espace dirigée par le Dr Frubar, laissant derrière lui sa petite fille de cinq ans, Josie. Le lancement est un succès, mais le Dr Frubar a d'autres projets en tête. Faisant croire à un incident, il abandonne Earl dans l'espace et fait accuser Josie qui a été témoin de son geste. »

Cinéma Le Méliès
Rue Traversière 59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

