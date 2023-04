Soirée Spéciale ! Avec les mots des autres Cinéma Le Méliès, 9 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Soirée Spéciale ! Avec les mots des autres Mardi 9 mai, 20h00 Cinéma Le Méliès Tarif plein : 6€, Tarif réduit : 5€, Tarif adhérent : 4€

Le mardi 09 Mai à 20h00 Le méliès vous propose un soirée spéciale autour du film documentaire « Avec les mots des autres » de Antoine Dubos, Carte blanche Médecins du Monde Amnesty International en présence du réalisateur.

« À l’accueil de jour de Chambery, l’Equipe Mobile Precarite et Psychiatrie recoit des demandeurs d’asile en consultation. Ils viennent y deposer leurs mots, s’efforcent de nommer leurs souffrances, d’evoquer leurs cauchemars et leurs peurs, laissant echapper un sanglot, un cri de colere. Entre le monde des soignants et celui des patients, les interpretes jouent le role de passeurs, tentant de rendre au langage sa force et sa singularite. De seance en seance, les exiles cherchent à se reapproprier leur recit et esquissent leur reconstruction. »

À très vite au méliès !

Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 43 80 74 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lemelies.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lemelies.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lemelieslillemetropole/ »}]

