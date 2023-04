Ciné-concert autour du film « Lucky Star », de Franck Borzage Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Ciné-concert autour du film « Lucky Star », de Franck Borzage Cinéma Le Méliès, 30 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Ciné-concert autour du film « Lucky Star », de Franck Borzage Dimanche 30 avril, 20h00 Cinéma Le Méliès Gratuit et ouvert à tous Dimanche 30 avril 2023, à 20h au cinéma Le Méliès, le quatuor Éric Dubois, de l’association Jazz à Véd’a animera un ciné-concert autour du film « Lucky Star », de Franck Borzage Gratuit et ouvert à tous

Informations : Service Culture, tél. 03 20 43 55 55 et villeneuvedascq.fr Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

