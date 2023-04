Apéro Ciné au Cinéma Le méliès Cinéma Le Méliès, 14 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Apéro Ciné !

Le Vendredi 14 Avril à 19h30 venez découvrir notre nouvel Apéro Ciné !

Antoine & Chan vous présenterons le nouveau programme, du mois de Mai et Juin

Vous pourrez ensuite profiter du petit apéro préparé spécialement pour vous avec une dégustation de la Bière artisanale spéciale méliès puis enfin à 20h30 le film « Mon Crime » de Francois Ozon (2023).

« Dans les années 30 à Paris. Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Après avoir été acquittée, elle commence sa nouvelle vie, faite de gloire et de succès. Jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour. »

La soirée à 3 € pour tout le monde !

À très vite au méliès !

2023-04-14T19:30:00+02:00 – 2023-04-14T22:00:00+02:00

