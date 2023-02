Soirée Spéciale – We are Coming ! Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Le mardi 02 mars Le méliès vous propose un soirée spéciale en avant première autour du film documentaire “We are Coming” de Nina Faure suivi d’un débat avec le Collectif lillois de luttes féministe. handicap moteur mi Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Soirée Spéciale ! Le mardi 02 mars à 20h00 Le méliès vous propose un soirée spéciale en avant-première autour du film documentaire “We are Coming Chronique d’une révolution féministe” de Nina Faure (2023) suivi d’un débat avec le Collectif lillois de luttes féministe. “Une nouvelle génération politise les enjeux autour du corps, de la sexualité et des rapports de genre. Pour deux amies, Nina et Yéléna, cela commence par une prise de conscience. Avec quelques autres, elles se demandent pourquoi, dans une société qui prétend que l’égalité des sexes est déjà là, l’accès au plaisir est si difficile. Elles organisent des groupes de parole, découvrent Notre corps, nous-mêmes, un manuel féministe historique qui leur ouvre de nouvelles portes d’analyse. Elles vont à la rencontre d’enseignantes, éducatrices, sociologues pour tracer pas à pas ce qui finira par être un vrai plan d’attaque. De plus en plus impliquées dans les luttes qui se soulèvent partout, au cœur de ce mouvement féministe qui déferle, elles découvrent un plaisir jusqu’ici insoupçonné, celui de poursuivre une émancipation collective. Le plaisir d’abolir le patriarcat, tout simplement.” À très vite au méliès !

