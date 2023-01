Ciné Concert au méliès ! Cinéma Le Méliès, 17 février 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Venez découvrir au méliès le ciné-concert de Cyrille Aufaure autour du film Piro Piro. handicap moteur mi

Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Ciné-Concert

Le Vendredi 17 Février retrouvez à 10h00 le Ciné-concert autour du film Piro Piro de Sung-ah Min, Miyoung Baek (2023) avec Cyrille Aufaure et de la suite dans les images.

“Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le talent de 2 de jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films, dans lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour.”

Tarif unique à 3€ la séance.



Le méliès