Méliès Anime… Interdit aux chiens et aux Italiens ! 16 – 21 février Cinéma Le Méliès

Tarif plein : 6€, Tarif réduit : 5€, Tarif adhérent : 4€

Découvrez la semaine du 15 au 21 février au cinéma Le méliès le nouveau film du Méliès Anime…

Cinéma Le Méliès
Rue Traversière 59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord
Hauts-de-France

Méliès Anime… Retrouvez au cinéma Le méliès du 15 au 21 février le film d'animation Interdit aux chiens et aux italiens de Alain Ughetto (2023) !

Séances :

– Jeudi 16 Février à 16h45

– Lundi 20 Février à 18h45

– Mardi 21 Février à 19h00 “Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-16T16:45:00+01:00

2023-02-21T20:10:00+01:00 Le méliès

