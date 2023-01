Nouveau Ciné-Club… L’ombre Rouge Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Nouveau Ciné-Club… L’ombre Rouge Cinéma Le Méliès, 26 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq. Nouveau Ciné-Club… L’ombre Rouge Jeudi 26 janvier, 20h30 Cinéma Le Méliès

Tarif plein : 6€, Tarif réduit : 5€, Tarif adhérent : 4€

Le nouveau ciné-club vous propose un film de Jean Louis Comolli, L’ombre Rouge… handicap moteur mi Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Nouveau Ciné Club Hommage à Jean Louis Comolli (1941-2022) Le nouveau Ciné-club vous présente le Jeudi 26 Janvier à 20h00 une séance du film L’ombre Rouge de Jean Louis Comolli (1981) suivi d’un débat animé par Youcef Boudjemai et Jacques Lemière « En 1937, pendant la guerre d’Espagne, Anton, un agent russe, est arrêté par les allemands, alors qu’il faisait passer des armes en Espagne. Sa libération est organisée : il sort de prison, en compagnie d’un certain Müller, en échange d’un agent allemand. Mais son nouveau camarade se révèle être un agent double. Léo, un ami d’Anton, tue alors Müller. Le trafic d’armes reprend son cours normal mais Anton doute de plus en plus de son action… » Le méliès ne fait pas de réservations individuelles mais de la pré vente. Si vous souhaitez pré-acheter vos places, vous pouvez vous présenter à l’accueil du cinéma aux heures d’ouverture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T20:30:00+01:00

2023-01-26T23:30:00+01:00 Le Méliès

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Cinéma Le Méliès Adresse Rue Traversière 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Nouveau Ciné-Club… L’ombre Rouge Cinéma Le Méliès 2023-01-26 was last modified: by Nouveau Ciné-Club… L’ombre Rouge Cinéma Le Méliès Cinéma Le Méliès 26 janvier 2023 Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord