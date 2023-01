La Commission Ciné-Jeunes Présente… Le Menu ! Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Découvrez pour ce mois de Janvier le coup de cœur de la Commission Ciné Jeunes !

La Commission Ciné-Jeunes Présente… Le Menu !

Pour le film de Janvier la Commission Ciné Jeunes vous propose au cinéma Le mélies (Triolo), Le Menu de Mark Mylod (2022) : Un jeune couple visite un restaurant haut de gamme sur une île isolée où le célèbre chef a préparé un somptueux menu de dégustation, ainsi que quelques surprises choquantes. Ce film hybride, s'amuse à créer un parallèle entre un menu gastronomique et la société bourgeoise hypocrite de notre monde contemporain. Avec de nombreuses sous lectures, le film est lui-même découpé comme un repas préparé avec soin pour laisser le suspense et la tension palpables du début à la fin.

Tarif plein : 6€, Tarif réduit : 5€, Tarif adhérent : 4€

Séances :

– Mercredi 25 Janvier à 18h30

– Vendredi 27 Janvier à 20h30

– Dimanche 29 Janvier à 18h15 Le méliès ne fait pas de réservations individuelles mais de la pré vente. Si vous souhaitez pré-acheter vos places, vous pouvez vous présenter à l’accueil du cinéma aux heures d’ouverture. Film programmé par la Commission Ciné-Jeunes.

