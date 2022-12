Soirée Spéciale – Mauvaise Filles Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Soirée Spéciale – Mauvaise Filles Cinéma Le Méliès, 16 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq. Soirée Spéciale – Mauvaise Filles Lundi 16 janvier 2023, 20h00 Cinéma Le Méliès

Le lundi 16 janvier Le méliès vous propose un soirée spéciale autour du film Mauvaise Filles de Émérence Dubas suivi d’un débat avec la Libre Pensée. handicap moteur mi Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Soirée Spéciale ! Le méliès vous propose une soirée spéciale le 16 janvier 2023 à 20h00 autour du film Mauvaises filles d’Émérence Dubas suivi d’un débat avec la libre-pensée. « Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement mal-aimées. Comme tant d’autres femmes, Édith, Michèle, Éveline et Fabienne ont été placées en maison de correction à l’adolescence.

Aujourd’hui, portée par une incroyable force de vie, chacune raconte son histoire et révèle le sort bouleversant réservé à ces « Mauvaises Filles » jusqu’à la fin des années 1970 en France. » Le méliès ne fait pas de réservations individuelles mais de la pré vente. Si vous souhaitez pré-acheter vos places, vous pouvez vous présenter à l’accueil du cinéma aux heures d’ouverture. À très vite au méliès !

