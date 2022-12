Soirée Ciné-jeunes « Should i Stay Or Should i Go ? » Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Soirée Ciné-jeunes « Should i Stay Or Should i Go ? » Cinéma Le Méliès, 7 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq. Soirée Ciné-jeunes « Should i Stay Or Should i Go ? » Samedi 7 janvier 2023, 19h00 Cinéma Le Méliès

5 € les deux films ou 4 € pour un

Nouvelle soirée thématique de la commission ciné jeunes « Should i Stay Or Should i Go ? ». Le samedi 07 Janvier 2023. Ouverte à toutes et tous. handicap moteur mi Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Soirée Ciné-jeunes « Should i Stay Or Should i Go ?« Le samedi 07 Janvier 2023 la Commission Ciné Jeunes de l’OMJC vous propose un nouveaux rendez-vous autour du cinéma d’horreur à partir de 19h00 ! Au cinéma Le Méliès de Villeneuve-d’Ascq (métro Triolo ligne 2). ! À 19h00 (re)découvrez le film X, de Ti West 2022 (-16 ans) ! À 21h00 (re)découvrez le film culte Massacre à la tronçonneuse, de Tobe Hooper 1974 (-16 ans) ! Le méliès ne fait pas de réservations individuelles mais de la pré vente. Si vous souhaitez pré-acheter vos places, vous pouvez vous présenter à l’accueil du cinéma aux heures d’ouverture. Un petit pot sera proposé entre les deux films Soirée programmé et présentée par la Commission Ciné Jeune 5 € les deux films ou 4 € pour un.

À très vite au méliès !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T19:00:00+01:00

2023-01-07T23:00:00+01:00 Le méliès

