3 € la soirée.

Venez découvrir le nouveau programme du cinéma Le méliès du mois de Janvier / Février le vendredi 06 Janvier 2023 à 19h30 ! Suivi du film Le Lycéen de Christophe Honoré (2022) handicap moteur mi Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Apéro Ciné ! Le Vendredi 06 Janvier 2023 à 19h30 venez découvrir notre nouvel Apéro Ciné !

Antoine & Chan vous présenterons le nouveau programme, du mois de

Janvier / Février.

Vous pourrez ensuite profiter du petit apéro préparé spécialement pour vous avec une dégustation de la Bière artisanale spéciale méliès puis enfin à 20h30 le film « Le Lycéen » de Christophe Honoré (2022) « Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec l’aide de son frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau. »

La soirée à 3 € pour tout le monde ! Le méliès ne fait pas de réservations individuelles mais de la pré vente. Si vous souhaitez pré-acheter vos places, vous pouvez vous présenter à l’accueil du cinéma aux heures d’ouverture.

À très vite au méliès !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T19:30:00+01:00

2023-01-06T22:00:00+01:00 Le méliès

