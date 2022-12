L’œil du méliès ! Cinéma Le Méliès, 4 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Le Mercredi 04 Janvier 2023 Le mélies vous propose de (re)découviri à 20h00 un film documentaire sortie en 2011 de Yasmina Adi, Ici on noie les Algériens. Le film est programmé en echos au spectacle de Alice Carré & Margaux Eskenazi 1983 les 5 et 6 Janvier à l’étoile, scène de Mouvaux, dans le cadre de la saison nomade de La rose des vents.

« A l’appel du Front de libération nationale (F.L.N.), des milliers d’Algériens venus de Paris et de toute la région parisienne, défilent, le 17 octobre 1961, contre le couvre-feu qui leur est imposé. Cette manifestation pacifique sera très sévèrement réprimée par les forces de l’ordre.

50 ans après, la cinéaste met en lumière une vérité encore taboue. Mêlant témoignages et archives inédites, histoire et mémoire, passé et présent, le film retrace les différentes étapes de ces événements, et révèle la stratégie et les méthodes mise en place au plus haut niveau de l’Etat : Manipulation de l’opinion publique, récusation systématique de toutes les accusations, verrouillage de l’information afin d’empêcher les enquêtes… »

Le méliès ne fait pas de réservations individuelles mais de la pré vente. Si vous souhaitez pré-acheter vos places, vous pouvez vous présenter à l’accueil du cinéma aux heures d’ouverture.

