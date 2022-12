Soirée Spéciale – Annie Colère Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Soirée Spéciale – Annie Colère Cinéma Le Méliès, 3 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq. Soirée Spéciale – Annie Colère Mardi 3 janvier 2023, 20h30 Cinéma Le Méliès

Soirée spéciale au Méliès le Mardi 3 Janvier 2023 à 20h00 pour le film Annie Colère suivi d’un débat avec le Planning Familial. handicap moteur mi Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Soirée Spéciale ! Le Mardi 03 janvier 2023 Le Méliès vous propose une séance du film évènement de Blandine Lenoire, Annie Colère à 20H00 avec le Planning Familial pour un débat à l’issue de la séance. « Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous.

Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie. » Le méliès ne fait pas de réservations individuelles mais de la pré vente. Si vous souhaitez pré-acheter vos places, vous pouvez vous présenter à l’accueil du cinéma aux heures d’ouverture. À très vite au méliès !

