Le Jeudi 15 décembre à 20h00 le cinéma le méliès vous propose de découvrir le nouveau film François Ozon « Peter Von Kant » en echos au spectacle de Julie Déliquet « Huit heures ne font pas un jour ». handicap moteur mi Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France L’œil du méliès ! Le Jeudi 15 décembre à 20h00 le cinéma le méliès vous propose de découvrir le nouveau film François Ozon « Peter Von Kant » en echos au spectacle de Julie Déliquet « Huit heures ne font pas un jour » programmé par la Rose des vents. « Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter et à humilier. Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un beau jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de partager son appartement et de bénéficier de ses appuis pour se lancer dans le cinéma. » Le méliès ne fait pas de réservations individuelles mais de la pré vente. Si vous souhaitez pré-acheter vos places, vous pouvez vous présenter à l’accueil du cinéma aux heures d’ouverture. À très vite au méliès !

