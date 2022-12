Soirée Spéciale au méliès ! Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Soirée Spéciale au méliès ! Mercredi 14 décembre, 20h00 Cinéma Le Méliès

4€ la soirée

Le mercredi 14 décembre à 20h00 venez découvrir le film « Il nous reste la colère » de Jamila Jendari et Nicolas Beirnaert sortie le 7 décembre 2022. La séance se fera en présence de Philippe Poutou ! handicap moteur mi Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Soirée Spéciale au méliès ! Le mercredi 14 Décembre à 20h00 le cinéma Le méliès vous propose une soirée spéciale pour découvrir le film « Il nous reste la colère » de Jamila Jendari et Nicolas Beirnaert, en présence de Philippe Poutou ! « En 2011, les ouvriers de Ford à Blanquefort sauvent leur usine et ses mille emplois. La joie de la victoire laisse rapidement place à de nouvelles craintes de fermeture. Celles-ci finissent par devenir une réalité, jusqu’à l’arrêt définitif des chaînes de montage en 2020. Il nous reste la colère retrace leur dernière année de combat, dressant le portrait d’un groupe emmené par Philippe Poutou. » Un débat vous sera proposé à l’issue de la séance ! Tarif a 4€ la soirée pour tout le monde ! Le méliès ne fait pas de réservations individuelles mais de la pré vente. Si vous souhaitez pré-acheter vos places, vous pouvez vous présenter à l’accueil du cinéma aux heures d’ouverture. À très vite au méliès !

