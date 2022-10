Projection du court-métrage « D’une flamme à l’autre » Cinéma Le Méliès, 9 novembre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Rendez-vous mercredi 9 novembre 2022 à 21h au Méliès, pour découvrir le court métrage « D’une flamme a l’autre » réalisé par la coordination Jeunesse Nord.

Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Engagés depuis plusieurs années dans la transmission de la richesse mémorielle de la région auprès des jeunes, la coordination Jeunesse Nord, composée de la Maison de la jeunesse, des centres sociaux Flers-Sart et Cocteau et du service Prévention de la Ville invite, à l’occasion de l’anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, à partager le fruit de trois années de travail…

Ce film de 49 minutes retrace 40 ans d’histoire en alliant prises de vues des hauts lieux de mémoire des Hauts de France et de la Belgique, et lecture de textes de soldats et de civils, témoins des pages sombres de notre Histoire.

Tout au long de ce travail, de nombreux et riches échanges entre jeunes et moins jeunes ont permis à chacun de s’approprier une histoire commune… Il a fallu mener des recherches documentaires, se coordonner, s’organiser, être en lien avec tout un faisceau de partenaires collectivités, institutions, associations françaises mais aussi canadiennes, britanniques, australiennes, allemandes… Un sacré boulot !

Bravo donc à tous ceux qui ont prêtés leur talent et leurs voix à la réalisation de ce court métrage, aux élèves et aux enseignants du collège Camille-Claudel, au Pévèle Band, aux musiciens, dont Bayo Sall et Vernier Tony qui ont composé et écrit tout spécialement le titre « D’une Flamme à l’autre ».

Le groupe aura, pendant la projection, une pensée émue pour Akim Amara, disparu depuis, qui avait confié le morceau « Arras » issu de son album Oublier Wellington.

Le film sera par la suite proposé en accès libre, pour être utilisé à des fins pédagogiques.



