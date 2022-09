Conférence gesticulée : Le progrès s’est mis à table ! Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne présente une conférence gesticulée : Le progrès s'est mis à table, de et par Olivier Gorichon. Le Samedi 08 Octobre au cinéma Le Méliès à 10h30. A l'issue de la conférence, possibilité de la prolonger par un repas partagé avec le comédien sous forme d'auberge espagnole (chacun amène un plat, froid de préférence) « Le progrès s'est occupé de la terre… dans les deux sens du terme : le sol et la planète avec ses habitants. L'agro-industrie propose de remplir nos assiettes, et ses stratégies impactent notre environnement. Olivier déroule le fil: les choix alimentaires acquis par son parcours personnel et l'histoire mondiale. Ses choix individuels de consommateur cadrés par la politique. Olivier raconte … Entre histoire familiale, histoire de l'humanité et contexte actuel… Il tisse le lien entre son Amap, les peuples autochtones, le plan Marshall … et l'homme sur la lune! L'alimentation, enjeu majeur du capitalisme, passe la domination des populations par les lois commerciales et la politique. Avec les mises à

jour nécessaires, autour de la PAC, de la Santé Publique, Egalim… >> Durée du spectacle: 1h45

Gratuit sur réservation auprès de Cathy Henniche 06 68 56 68 69 ou cathy.henniche@sia2e.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T10:30:00+02:00

2022-10-08T13:30:00+02:00 Le Jardin de Cocagne / Le Méliès

