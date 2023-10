Projection 16 Levers de Soleil Cinéma Le Melies Villeneuve-d’Ascq, 16 novembre 2019, Villeneuve-d'Ascq.

Projection 16 Levers de Soleil Samedi 16 novembre 2019, 18h00 Cinéma Le Melies 6€/5€ / réservation conseillée

CINÉMA LE MÉLIÈS – 18H

S’envoler pour l’espace. C’est ce rêve que Thomas Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de Baïkonour. À 450 kilomètres de la Terre, durant ces six mois où le monde semble basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse entre l’as- tronaute et l’œuvre visionnaire de Saint Exupéry qu’il a emportée dans la station spatiale. Projection suivie d’une rencontre et discussion avec les membres de l’association CARL (Club Astronomique de la Région Lilloise).

Cinéma Le Melies Rue Traversière, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-16T18:00:00+01:00 – 2019-11-16T20:00:00+01:00

