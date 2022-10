PROJECTION-DÉBAT / On a grandi ensemble de Adnane Tragha Cinéma Le Méliès Port-de-Bouc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Port-de-Bouc

PROJECTION-DÉBAT / On a grandi ensemble de Adnane Tragha Cinéma Le Méliès, 17 octobre 2022, Port-de-Bouc. PROJECTION-DÉBAT / On a grandi ensemble de Adnane Tragha Lundi 17 octobre, 21h00 Cinéma Le Méliès Journées nationales de l’architecture Cinéma Le Méliès 12 Rue Denis Papin, 13110 Port-de-Bouc Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur PROJECTION-DÉBAT EN PRÉSENCE DE ADNANE TRAGHA AVEC LA PARTICIPATION DE HACÈNE BELMESSOUS, CHERCHEUR On a grandi ensemble de Adnane Tragha Documentaire / France / 2022 / 1h 12min. À Ivry sur Seine, en proche banlieue parisienne, la cité Gagarine était un symbole. Détruite en 2020, Ce film la fait revivre, à travers le regard d’Adnane Tragha, qui a grandi en face, et par les mots de ses anciens habitants. De retour dans la cité déserte, ils évoquent leurs souvenirs du lieu. Daniel, Loïc, Karima, Yvette, Foued, Samira ou encore Mehdy racontent leur vécu, leur expérience, leur ressenti. Les difficultés autant que la solidarité, la stigmatisation autant que l’entraide, les bons souvenirs comme les mauvais. Croisant les temporalités et les expériences, On a grandi ensemble peint, par petites touches subjectives, l’histoire d’une cité comme tant d’autres. Ce film est une « contre-histoire », la réhabilitation d’une parole trop rare, un hymne aux quartiers populaires. « A la fois documentaire, fiction, travail d’archives, On a grandi ensemble est multifacettes, à l’image de la cité. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-17T21:00:00+02:00

2022-10-17T22:30:00+02:00 S. Zaubitzer

