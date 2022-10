PROJECTION-DÉBAT – Petite histoire politique des banlieues populaires Cinéma Le Méliès Port-de-Bouc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Port-de-Bouc

PROJECTION-DÉBAT – Petite histoire politique des banlieues populaires Lundi 17 octobre, 18h30 Cinéma Le Méliès Journées nationales de l'architecture Cinéma Le Méliès 12 Rue Denis Papin, 13110 Port-de-Bouc Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur RENCONTRE-DÉBAT Petite histoire politique des banlieues populaires de Hacène Belmessous L'histoire récente des banlieues populaires demeure un terrain en grande partie délaissé et inexploré. Pourtant, ces lieux concentrent depuis plusieurs décennies tous les débats, toutes les polémiques, toutes les fractures qui témoignent d'une société française qui ne sait pas comment aborder ces quartiers de relégation où dominent la pauvreté et la ségrégation.

Cet ouvrage s’efforce de décrire et analyser ce qui s’y est joué durant cette période en abordant de façon incisive une série de questions : la police, le logement social, l’islam, la politique de la ville, les politiques conduites dans ces quartiers. Pour cela, l’auteur s’est appuyé sur des archives locales de communes emblématiques, des documents pour certains étonnamment souvent jamais consultés, et sur des entretiens avec des personnages de l’histoire urbaine récente. Revenir sur l’histoire politique de ces quartiers, de ces villes, de ces banlieues c’est aboutir à ce constat implacable: la République, dans les banlieues populaires, c’est pour leurs habitants quarante années d’humiliations sociales. (éditions Syllepse – mars 2022)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-17T18:30:00+02:00

2022-10-17T20:00:00+02:00 @S. Zaubitzer

