Méliès: Ciné-concert électroacoustique Cinéma le Méliès Pau, 19 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

L’exploration de l’espace sous toutes ces formes est au coeur de cette soirée avec des oeuvres audiovisuelles et de cinéma d’animation. C’est l’occasion de découvrir dans « Makrokosmos » les images des corps-astres qui errent dans

le visible et l’invisible, mais aussi l’univers du cinéma d’animation du réalisateur Adrien Mérigeau qui se déroule dans une ville chimérique. Une nouvelle création audiovisuelle de Mirtru Escolana Mijares, compositeur en résidence, avec la collaboration du vidéaste David Coignard, est également présentée à cette occasion.

Le public est convié en fin de spectacle à un temps de rencontre avec les scientifiques, réalisateurs, musiciens qui ont participé à ces oeuvres.

Avec l’ensemble Regards, le Collectif Pronaos, l’Ensemble Hiatus

Soirée en partenariat avec le Méliès.

2024-01-19 fin : 2024-01-19 . EUR.

Cinéma le Méliès place du foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The exploration of space in all its forms is at the heart of this evening with audiovisual and animated works. In « Makrokosmos », you’ll discover images of astral bodies wandering in the visible and invisible

the visible and the invisible, as well as the animated film universe of director Adrien Mérigeau, set in a chimerical city. A new audiovisual creation by composer-in-residence Mirtru Escolana Mijares, in collaboration with video artist David Coignard, is also presented.

At the end of the show, the audience is invited to meet the scientists, directors and musicians who contributed to these works.

With Ensemble Regards, Collectif Pronaos, Ensemble Hiatus

Evening in partnership with Le Méliès

La exploración del espacio en todas sus formas está en el centro de esta velada con obras audiovisuales y películas de animación. En « Makrokosmos », podrá descubrir las imágenes de cuerpos astrales que vagan por lo visible y lo invisible, así como el universo del cine de animación del director Adrien Besson

lo visible y lo invisible, así como el universo del cine de animación del director Adrien Mérigeau, ambientado en una ciudad quimérica. También se presentará una nueva creación audiovisual del compositor residente Mirtru Escolana Mijares, en colaboración con el videoartista David Coignard.

Al final del espectáculo, se invitará al público a conocer a los científicos, directores y músicos que han contribuido a estas obras.

Con Ensemble Regards, Collectif Pronaos, Ensemble Hiatus

Noche en colaboración con el Méliès

Die Erforschung des Weltraums in all seinen Formen steht im Mittelpunkt dieses Abends mit audiovisuellen Werken und Animationsfilmen. In « Makrokosmos » können Sie die Bilder von Körper-Astronauten entdecken, die sich im Unsichtbaren bewegen

das Sichtbare und das Unsichtbare, aber auch die Welt des Animationsfilms des Regisseurs Adrien Mérigeau, der in einer chimärischen Stadt spielt. Eine neue audiovisuelle Kreation von Mirtru Escolana Mijares, Komponist in Residenz, in Zusammenarbeit mit dem Videokünstler David Coignard, wird ebenfalls bei dieser Gelegenheit vorgestellt.

Das Publikum ist am Ende der Aufführung zu einem Treffen mit den Wissenschaftlern, Regisseuren und Musikern eingeladen, die an diesen Werken mitgewirkt haben.

Mit dem Ensemble Regards, dem Collectif Pronaos, dem Ensemble Hiatus

Abend in Partnerschaft mit dem Méliès

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Pau