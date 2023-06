Un été au ciné : La Traviata Cinéma le Méliès Pau, 18 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi / 2019 / 2h15

D’après Alexandre Dumas Fils, La Dame aux camélias

La Traviata met implacablement à nu la violence d’une société qui prône la jouissance matérielle et finit par sacrifier une innocente victime sur l’autel de la morale bourgeoise. Découvrez une version transposée dans les temps modernes où Violette (Pretty Yende) est transformée en influenceuse hyper connectée.

En partenariat avec l’Opéra national de Paris..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 . EUR.

Cinéma le Méliès Place du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Opera in 3 acts by Giuseppe Verdi / 2019 / 2h15

Based on Alexandre Dumas Fils, La Dame aux camélias

La Traviata mercilessly exposes the violence of a society that preaches material pleasure and ends up sacrificing an innocent victim on the altar of bourgeois morality. Discover a modern-day version in which Violette (Pretty Yende) is transformed into a hyper-connected influencer.

In partnership with the Opéra national de Paris.

Ópera en 3 actos de Giuseppe Verdi / 2019 / 2h15

Basada en Alexandre Dumas Fils, La dama de las camelias

La Traviata expone implacablemente la violencia de una sociedad que aboga por el placer material y acaba sacrificando a una víctima inocente en el altar de la moral burguesa. Descubra una versión moderna en la que Violette (Pretty Yende) se transforma en una influencer hiperconectada.

En colaboración con la Ópera Nacional de París.

Oper in 3 Akten von Giuseppe Verdi / 2019 / 2h15

Nach Alexandre Dumas Sohn, Die Kameliendame

La Traviata entblößt schonungslos die Gewalt einer Gesellschaft, die materiellen Genuss propagiert und schließlich ein unschuldiges Opfer auf dem Altar der bürgerlichen Moral opfert. Entdecken Sie eine in die heutige Zeit versetzte Version, in der Violette (Pretty Yende) in eine hypervernetzte Influencerin verwandelt wird.

In Partnerschaft mit der Opéra national de Paris.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Pau