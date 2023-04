Projection INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS – Festival Vox Populi Cinéma le Meliès Caluire-et-Cuire Catégories d’évènement: Caluire-et-Cuire

Métropole de Lyon

Projection INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS – Festival Vox Populi Cinéma le Meliès, 28 avril 2023, Caluire-et-Cuire. Projection INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS – Festival Vox Populi Vendredi 28 avril, 20h30 Cinéma le Meliès Cinéma Le Méliès Le Festival Vox Populi sélectionne chaque année 9 films qui invitent à réfléchir et échanger autour de la société, de la démocraite, les discriminations et la tolérencace. C’est dans ce contexte que se déroule la projection du film Interdit aux chiens et aux Italiens, d’Alain Ughetto.

La séance est précédée d’une présentation réalisée par le professeur et expert en cinéma Giovanni Gafà.

L'évènement est organisé en partenariat avec l'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA. Cinéma le Meliès 67, chemin de Vassieux – 69300 Caluire-et-Cuire

2023-04-28T20:30:00+02:00 – 2023-04-28T22:00:00+02:00

2023-04-28T20:30:00+02:00 – 2023-04-28T22:00:00+02:00 vox populi film Copyright Gebeka Films

