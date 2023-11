Concert de Noël Cinéma le Maubourg Dunières, 20 décembre 2023, Dunières.

Dunières,Haute-Loire

19h un répertoire varié pour préparer les fêtes de Noël. Une grande première: l’orchestre de l’EIM Apausecroche regroupant 25 musiciens (élèves de l’EIM et musiciens amateurs ) interprétera Un « Noel du Velay » sous la direction d’Alain Valadoux..

2023-12-20 19:00:00 fin : 2023-12-20 20:30:00. .

Cinéma le Maubourg

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



7pm a varied repertoire in preparation for Christmas. A grand premiere: the EIM Apausecroche orchestra, featuring 25 musicians (EIM students and amateur musicians), will perform « Noel du Velay » under the direction of Alain Valadoux.

7 de la tarde un repertorio variado para preparar la Navidad. Por primera vez, la orquesta Apausecroche de la EIM, compuesta por 25 músicos (alumnos de la EIM y músicos aficionados), interpretará « Noel du Velay », bajo la dirección de Alain Valadoux.

19 Uhr: Ein vielfältiges Repertoire zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Eine große Premiere: Das Orchester der EIM Apausecroche mit 25 Musikern (Schüler der EIM und Amateurmusiker) wird unter der Leitung von Alain Valadoux ein « Noel du Velay » aufführen.

