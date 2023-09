SAISON CULTURELLE: Céleste Arbol Cinéma le Maubourg Dunières, 26 novembre 2023, Dunières.

Dunières,Haute-Loire

16h: spectacle famille Céleste, c’est avant tout une rencontre : celle d’un enfant-arbre, innocent des réalités humaines, qui va changer la vie du garde forestier qui le croise.

Billetterie: https://paysdemontfaucon.fr/billetterie/.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Cinéma le Maubourg

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



4pm: The Celeste family show is above all an encounter: that of a tree-child, innocent of human realities, who changes the life of the forest ranger who meets him.

Tickets at: https://paysdemontfaucon.fr/billetterie/

16.00 h: El espectáculo de la familia Celeste es ante todo un encuentro: el de un niño-árbol, inocente de las realidades humanas, que cambia la vida del guardabosques que se encuentra con él.

Entradas en: https://paysdemontfaucon.fr/billetterie/

16 Uhr: Die Aufführung der Familie Céleste ist vor allem eine Begegnung: die eines Baumkindes, das an der menschlichen Realität unschuldig ist und das Leben des Försters, der ihm begegnet, verändern wird.

Kartenverkauf: https://paysdemontfaucon.fr/billetterie/

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon