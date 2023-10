Spectacle de magie cinéma le Maubourg Dunières, 28 octobre 2023, Dunières.

Dunières,Haute-Loire

15h spectacle de magie proposé par la médiathèque

Entrée libre et gratuite pour tous dans la limite des places disponibles

Renseignements à la médiathèque de Dunières ou au

04 87 83 00 73.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

cinéma le Maubourg

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



3pm magic show presented by the mediatheque

Free admission for all, subject to availability

Information at the Dunières media library or on

04 87 83 00 73

15.00 h Espectáculo de magia a cargo de la biblioteca multimedia

Entrada libre, según disponibilidad

Información en la mediateca de Dunières o en el teléfono

04 87 83 00 73

15 Uhr Zaubershow, die von der Mediathek angeboten wird

Freier Eintritt für alle im Rahmen der verfügbaren Plätze

Informationen in der Mediathek von Dunières oder unter

04 87 83 00 73

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon