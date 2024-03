Cinéma : Le Manoir Magique Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq, dimanche 7 avril 2024.

Cinéma : Le Manoir Magique Projection du film d’animation « Le Manoir Magique » dans le cadre du festival « 100% magie ». Dimanche 7 avril à 14h30 au Méliès. Tarifs : 3,20€ à 6€. Dimanche 7 avril, 14h30 Cinéma Le Méliès 3,20€ à 6€

Le Manoir Magique

Tonnerre, un jeune chat abandonné, trouve refuge dans un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité. Très vite, le chaton se sent comme chez lui dans cette maison remplie de petits personnages aussi étranges qu’amusants. Mais tout le monde ne voit pas d’un bon oeil son arrivée : Jack le lapin et Maggie la souris cherchent par tous les moyens à le faire fuir. La situation ne fait qu’empirer quand Lorenz se retrouve à l’hôpital : son neveu essaie de vendre la maison sans que son oncle ne s’en aperçoive. Tonnerre décide alors de transformer leur manoir en maison hantée afin de dissuader les acheteurs !

Animations surprises avant ou après la projection du film

Une animation composée de démonstration de kits magiques et de close up, assurée par Frédéric Lambierge, est proposée 30 min avant et 30 min après la projection.

https://www.youtube.com/watch?v=tw8j5JBjZu4&t

