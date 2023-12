Festival Cinéma Télérama Cinéma Le Majestic Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Festival Cinéma Télérama Cinéma Le Majestic Montmorillon, 17 janvier 2024, Montmorillon. Festival Cinéma Télérama 17 – 23 janvier 2024 Cinéma Le Majestic Tout public / 4€ avec le pass Télérama (pour 2 personnes) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T18:00:00+01:00 – 2024-01-17T20:00:00+01:00

450 cinémas, dont Le Majestic, adhérents de l'Association Française des Cinémas Art et Essai, participent à la reprise des « meilleurs films » de l'année sélectionnés par la rédaction Cinéma de Télérama. Retrouvez également un « coup de coeur » du jeune public de moins de 26 ans et un film en avant-première.

Cinéma Le Majestic
52 boulevard de Strasbourg, Montmorillon
Montmorillon 86500 Vienne
Nouvelle-Aquitaine

