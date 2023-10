Luciérnagas – Festival Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques – Le Majestic Cinéma Le Majestic Lille, 14 octobre 2019, Lille.

Luciérnagas – Festival Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques – Le Majestic Lundi 14 octobre 2019, 19h00 Cinéma Le Majestic Tarifs : Plein : 9,80€ / Réduits : – 14 ans : 4,5 euros sur présentation de justificatif / – 18 ans, étudiants, apprentis : 7€ sur présentation de justificatif / Cinéma partenaire UGC : carte illimité, Solo et Blue acceptées.

Luciérnagas

Réalisé par Bani Khoshnoudi

Mexique – 2018 – 85 minutes – VOSTF

En présence de la réalisatrice

Quand Ramin se cache dans un cargo au départ de Turquie, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver à Veracruz, au Mexique, par hasard. Jeune homme gay, il fuit la persécution dans son pays, l’Iran, avec l’espoir d’arriver en Europe. En cherchant comment faire demi-tour, il fait face à son passé et commence à faire des rencontres. Il vit dans un petit motel familial, où il devient proche de la gérante, Leti, une femme originaire de Veracruz, elle aussi, dans les limbes; il trouve des petits boulots précaires avec d’autres migrants de la ville et rencontre Guillermo, un ex membre d’un gang au Salvador qui a fui son pays pour échapper à la violence. Ils partageront leurs sentiments de solitude en tant que migrants, mais aussi quelques moments intimes.

Cinéma Le Majestic 54 Rue de Béthune, 59800 Lille Lille 59800 Lille Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-14T19:00:00+02:00 – 2019-10-14T21:00:00+02:00

