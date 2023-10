Cet évènement est passé Leona – Festival Viva Mexico, rencontres cinématographiques – Le Majestic Cinéma Le Majestic Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Leona – Festival Viva Mexico, rencontres cinématographiques – Le Majestic Cinéma Le Majestic Lille, 11 octobre 2019, Lille. Leona – Festival Viva Mexico, rencontres cinématographiques – Le Majestic Vendredi 11 octobre 2019, 19h00 Cinéma Le Majestic Tarifs : Plein : 9,80€ / Réduits : – 14 ans : 4,5 euros sur présentation de justificatif / – 18 ans, étudiants, apprentis : 7€ sur présentation de justificatif / Cinéma partenaire UGC : carte illimité, Solo et Blue acceptées. Leona Réalisé par Isaac Cherem Mexique – 2018 – 95 minutes – VOSTF Interdit au moins de 16 ans Une jeune femme juive de la ville de Mexico est tiraillée entre sa famille et son amour impossible pour un homme qui n’est pas juif. Il lui permet de découvrir le monde hors du cocon de sa communauté, ce qui l’amène vers une transition importante de sa vie d’adulte. [ CHASSE AUX TRÉSORS INTERACTIVE ] Gagnez vos places pour les séances au cinéma Le Majestic à Lille ! JOUEZ ! Plus d’infos sur la carte aux trésors : cliquez ici Cinéma Le Majestic 54 Rue de Béthune, 59800 Lille Lille 59800 Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-11T19:00:00+02:00 – 2019-10-11T21:00:00+02:00

2019-10-11T19:00:00+02:00 – 2019-10-11T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Cinéma Le Majestic Adresse 54 Rue de Béthune, 59800 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Cinéma Le Majestic Lille latitude longitude 50.634037;3.063525

Cinéma Le Majestic Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/