Cet évènement est passé Cría puercos – Festival Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques – Le Majestic Cinéma Le Majestic Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Cría puercos – Festival Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques – Le Majestic Cinéma Le Majestic Lille, 10 octobre 2019, Lille. Cría puercos – Festival Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques – Le Majestic Jeudi 10 octobre 2019, 19h00 Cinéma Le Majestic Tarifs : Plein : 9,80€ / Réduits : – 14 ans : 4,5 euros sur présentation de justificatif / – 18 ans, étudiants, apprentis : 7€ sur présentation de justificatif / Cinéma partenaire UGC : carte illimité, Solo et Blue acceptées. Cría puercos Réalisé par Ehécatl García Mexique – 2018 – 90 minutes – VOSTF En présence du réalisateur Dans un petit village au milieu d’un massif de montagnes, Esmeralda essaie de surmonter la mort de son mari et le silence de son fils parti aux États-Unis. Ses amies tentent de lui remonter le moral, autour de repas, mais sa tristesse ne disparaît pas, jusqu’au jour ou «La Cuina» arrive dans sa vie, un porcelet qu’elle décide d’adopter et de lui apporter tout l’amour qu’elle a encore à donner. [ CHASSE AUX TRÉSORS INTERACTIVE ] Gagnez vos places pour les séances au cinéma Le Majestic à Lille ! JOUEZ ! Plus d’infos sur la carte aux trésors : cliquez ici Cinéma Le Majestic 54 Rue de Béthune, 59800 Lille Lille 59800 Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-10T19:00:00+02:00 – 2019-10-10T21:00:00+02:00

2019-10-10T19:00:00+02:00 – 2019-10-10T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Cinéma Le Majestic Adresse 54 Rue de Béthune, 59800 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Cinéma Le Majestic Lille latitude longitude 50.634037;3.063525

Cinéma Le Majestic Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/